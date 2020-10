Marsala, calci e pugni contro i migranti: “Non avete il diritto di stare qui” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrestati a Marsala tre uomini che, durante i weekend, organizzavano raid contro le persone di colore. Mancano due giorni al processo per il caso Gregoretti che vedrà imputato il leader della Lega, Matteo Salvini che – quando era al Viminale durante il primo Governo Conte – non autorizzò per diversi giorni lo sbarco dei migranti … L'articolo Marsala, calci e pugni contro i migranti: “Non avete il diritto di stare qui” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrestati atre uomini che, durante i weekend, organizzavano raidle persone di colore. Mancano due giorni al processo per il caso Gregoretti che vedrà imputato il leader della Lega, Matteo Salvini che – quando era al Viminale durante il primo Governo Conte – non autorizzò per diversi giorni lo sbarco dei… L'articolo: “Nonildiqui” proviene da leggilo.org.

