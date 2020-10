Maltempo in arrivo in Alto Adige: allerta meteo, livello di attenzione Alfa (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano ha deciso oggi (1 ottobre) a mezzogiorno, dopo un’ampia consultazione, di dichiarare il livello di attenzione Alfa. Ciò significa che, in base ai dati meteo, la Protezione civile prevede possa verificarsi un evento rilevante che richiede una particolare attenzione da parte della popolazione. Tutte le strutture di pronto intervento sono preallertate e possono adottare le misure necessarie. Da stasera a sabato pomeriggio sono previste piogge abbondanti, soprattutto in val d’Ultimo, Burgraviato, Passiria e Val Venosta. “Con il passaggio di un fronte freddo si prevedono forti venti anche per sabato“, sintetizza Willigis Gallmetzer direttore del centro funzionale provinciale della ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano ha deciso oggi (1 ottobre) a mezzogiorno, dopo un’ampia consultazione, di dichiarare ildi. Ciò significa che, in base ai dati, la Protezione civile prevede possa verificarsi un evento rilevante che richiede una particolareda parte della popolazione. Tutte le strutture di pronto intervento sono prete e possono adottare le misure necessarie. Da stasera a sabato pomeriggio sono previste piogge abbondanti, soprattutto in val d’Ultimo, Burgraviato, Passiria e Val Venosta. “Con il passaggio di un fronte freddo si prevedono forti venti anche per sabato“, sintetizza Willigis Gallmetzer direttore del centro funzionale provinciale della ...

infoitinterno : Forte ondata di maltempo in arrivo sulla Liguria - SvSport1 : Forte maltempo in arrivo, emanata l'allerta arancione su tutta la Liguria - newsbiella : Maltempo in arrivo con temporali e allagamenti: è allerta arancione su quasi tutto il Piemonte - LesterGriffin : RT @meteoredit: ?? Attenzione ai forti #temporali in arrivo, specialmente nelle regioni del Nord! ?? ??? I dettagli sul maltempo in arrivo… - Alessandria24C : Provincia di Alessandria - Maltempo in arrivo: è allerta arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo arrivo Meteo Lombardia -- AVVISO MALTEMPO in arrivo, con FORTI PIOGGE, anche a MILANO 3bmeteo Meteo, maltempo nel weekend: «Doppio attacco sull'Italia», ma al Sud sarà ancora estate

Caldo anomalo e schiarite invece al Sud. Domenica tra il pomeriggio e la serata arriverà però un secondo attacco di maltempo su Liguria, Toscana, Sardegna e Triveneto. Ultimo aggiornamento: 14:21 © ...

Delitto Matarazzo, i genitori in aula: «I killer arrivarono su un'auto scura»

Sono stati ascoltati i genitori di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni di Frasso Telesino ucciso il 18 luglio del 2018. Pochi giorni prima aveva finito di scontare una condanna per ...

Caldo anomalo e schiarite invece al Sud. Domenica tra il pomeriggio e la serata arriverà però un secondo attacco di maltempo su Liguria, Toscana, Sardegna e Triveneto. Ultimo aggiornamento: 14:21 © ...Sono stati ascoltati i genitori di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni di Frasso Telesino ucciso il 18 luglio del 2018. Pochi giorni prima aveva finito di scontare una condanna per ...