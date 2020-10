La replica di Mastella: «Di Battista è un piccolo Robespierre, leader delle idiozie politiche» (Di giovedì 1 ottobre 2020) È un noto conoscitore della geografia, ma non della storia politica italiana. Con queste parole Clemente Mastella risponde a Di Battista dopo l’anticipazione dell’intervista dell’ex deputato pentastellato che aveva paragonato il cammino intrapreso dal Movimento 5 Stelle all’Udeur (partito fondato dall’attuale sindaco di Benevento). Il primo cittadino non ha lasciato correre quell’allusione e ha risposto per le rime definendo l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle come «il leader delle idiozie politiche». LEGGI ANCHE > Di Battista dice che il M5S potrebbe diventare la nuova Udeur Intervistato da AdnKronos, Clemente Mastella ha ricordato la storia del suo partito e il suo peso ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) È un noto conoscitore della geografia, ma non della storia politica italiana. Con queste parole Clementerisponde a Didopo l’anticipazione dell’intervista dell’ex deputato pentastellato che aveva paragonato il cammino intrapreso dal Movimento 5 Stelle all’Udeur (partito fondato dall’attuale sindaco di Benevento). Il primo cittadino non ha lasciato correre quell’allusione e ha risposto per le rime definendo l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle come «il». LEGGI ANCHE > Didice che il M5S potrebbe diventare la nuova Udeur Intervistato da AdnKronos, Clementeha ricordato la storia del suo partito e il suo peso ...

Notiziedi_it : Di Battista: «M5S debole come l'Udeur, buono per la gestione di poltrone e carriere». Mastella replica: «Vaffa» - iside50 : RT @Libero_official: “#M5s come l’Udeur? Idiota, ma vaffa…”. #Mastella replica a #DiBattista con la sua stessa medicina - Libero_official : “#M5s come l’Udeur? Idiota, ma vaffa…”. #Mastella replica a #DiBattista con la sua stessa medicina… - fisco24_info : M5S, Di Battista: 'Ci stiamo indebolendo come l'Udeur' : 'Buoni solo per gestione poltrone'. E aggiunge: 'L'allenz… - bassairpinia : Lengua, sindaco di Cervinara, replica a Mastella: 'Non opportuno creare allarmismi'. - -