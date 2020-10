La previsione di deMa | “Governo non chiuderà Campania” Poi attacco a De Luca

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non credo che da parte del Governo nazionale ci sia l’intenzione di chiudere la Campania anche perché quando la Lombardia ha avuto un picco assoluto rispetto alle altre regioni non si fecero provvedimenti di questo tipo e forse all’epoca sarebbero stati auspicabili”. E’ quanto sostiene il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in merito alla possibilità, data la crescita dei contagi, di misure drastiche. “Scontata”, secondo l’ex pm, la decisione del premier Giuseppe Conte di prorogare la fase di emergenza “purché si riesca, contemperare in maniera adeguata libertà e diritti civili”. Poi l’al Governatore. “Si assiste a un silenzio assordante, pericoloso, inquietante e che non lascia tranquilli di De ...