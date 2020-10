La Lega Pro in campo per i nonni: seconda giornata di campionato dedicata a loro (Di giovedì 1 ottobre 2020) "I nonni sono un tesoro".E' questo il motto rilanciato per la seconda stagione consecutiva dalla Lega Pro che, con i suoi club, hanno deciso di dedicare ai nonni il prossimo turno di campionato, in programma dal 3 al 5 ottobre."E' il nostro modo per dire grazie ai nonni, in particolare, nel giorno della loro festa nazionale, che cade domani 2 ottobre. Sono punti di riferimento e certezze nella vita e svolgono un'importante funzione sociale. I nonni sono testimonianze di passione e storia, e spesso, sono coloro che avvicinano i nipotini al calcio". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli."Lo scorso anno furono tanti i nonni con i nipoti nei nostri stadi con bandiere e sciarpe: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Isono un tesoro".E' questo il motto rilanciato per lastagione consecutiva dallaPro che, con i suoi club, hanno deciso di dedicare aiil prossimo turno di, in programma dal 3 al 5 ottobre."E' il nostro modo per dire grazie ai, in particolare, nel giorno dellafesta nazionale, che cade domani 2 ottobre. Sono punti di riferimento e certezze nella vita e svolgono un'importante funzione sociale. Isono testimonianze di passione e storia, e spesso, sono coche avvicinano i nipotini al calcio". Lo ha dichiarato il presidente dellaPro, Francesco Ghirelli."Lo scorso anno furono tanti icon i nipoti nei nostri stadi con bandiere e sciarpe: ...

EleonoraEvi : C’è sempre chi frena, sottovaluta, sminuisce e ridicolizza chi si batte contro la #crisiclimatica. Lega, Fratelli d… - Jacopo28844059 : @Divino_2 L' ha scritto sul serio???????? Lasciamo perdere l' errore grammaticale,ma ha scritto davvero che lo scel… - Mediagol : La #LegaPro in campo per i #nonni: seconda giornata di campionato dedicato a loro - anna80871824 : RT @PonytaEle: @Rinaldi_euro @borghi_claudio @AlbertoBagnai @LegaSalvini Certo loro vorrebbero trasformare la Lega in Forza Italia.. in un… - Mediagol : La Lega Pro in campo per i nonni: seconda giornata di campionato dedicato a loro -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Lega Pro, Bisceglie e Foggia ufficialmente iscritte. Il nuovo calendario del Girone C TUTTO mercato WEB La Lega Pro per i nonni. La seconda giornata di campionato sarà dedicata a loro

“I nonni sono un tesoro”: le parole di Papa Francesco sono adottate dalla Lega Pro. La Lega Pro e i suoi club, infatti, dedicano ai nonni, per la seconda stagione consecutiva, il turno di campionato ...

Lega Pro: "Prossimo turno dedicato ai nonni"

Il 2 ottobre è la festa delle generazioni più anziane e il campionato ha deciso di omaggiarle in modo particolare ...

“I nonni sono un tesoro”: le parole di Papa Francesco sono adottate dalla Lega Pro. La Lega Pro e i suoi club, infatti, dedicano ai nonni, per la seconda stagione consecutiva, il turno di campionato ...Il 2 ottobre è la festa delle generazioni più anziane e il campionato ha deciso di omaggiarle in modo particolare ...