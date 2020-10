La Borsa di Tokyo ha interrotto gli scambi per la prima volta dal 1999 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il primo ottobre la Borsa di Tokyo rimarrà chiusa per la prima volta da quando è stato adottato il sistema elettronico di scambi, nel 1999. La chiusura delle negoziazioni è dovuta a problemi tecnici e sembrerebbe riguardare anche altre borse Leggi su ilpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il primo ottobre ladirimarrà chiusa per lada quando è stato adottato il sistema elettronico di, nel. La chiusura delle negoziazioni è dovuta a problemi tecnici e sembrerebbe riguardare anche altre borse

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa, Tokyo ferma per problemi tecnici - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (0% alle 8.40)

Tokyo passa di mano con un trascurabile invariato alle 8.40 e scambia a 23.184,93 punti.

Borsa: Europa verso avvio positivo, spera in accordo su piano stimoli Usa

Da segnalare che la Borsa di Tokyo ha interrotto tutte le negoziazioni di azioni per tutta la seduta a causa di un problema tecnico di sistema che avrebbe potuto alterare gli scambi. Ppa- (RADIOCOR) ...

Borse asiatiche: Tokyo, stop alle contrattazioni per problemi tecnici

Il listino giapponese è stato fermato nella notte da Japan Exchange Group per problemi tecnici al sistema di formazione dei prezzi, costringendo il terzo listino azionario mondiale a a interrompere le ...

