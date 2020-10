Il ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle a mezzo servizio

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo l’assenza nell’ultimo appuntamento di sabato scorso,è pronto a tornare in pista accanto a Elisa Isoardi per la terza puntata dicon le2020. Il ballerino professionista ha annunciato il suodurante una chiacchierata a La vita in diretta con Alberto Matano, ponendo così fine alle voci incontrollate secondo cui avrebbe saltato anche la puntata in programma sabato 3 ottobre. Non sarà però per lui un rientro semplice, come confermato al giornalista Rai, a causa dei postumi dell’operazione a cui è stato sottoposto all’inizio della settimana scorsa per un’appendicite.a La vita in diretta: “Tornerò sabato ma il problema è capire ...