Il caso Autostrade ancora in alto mare; ma da due anni il governo dice in contrario (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Oggi il governo ha formalmente inoltrato ad Autostrade per l'Italia la lettera di contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione". È il 17 agosto 2018. Sono passati appena tre giorni dal crollo del Ponte Morandi di Genova e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mostra i muscoli davanti la famiglia Benetton che, attraverso Atlantia, controlla Autostrade per l'Italia. E forse, fosse stata fatta allora, sull'emozione della morte di ben 43 persone, la revoca della concessione sarebbe stata accettata perfino dagli azionisti di Autostrade, alla luce anche delle notizie sulla scarsa manutenzione dell'intera rete. Invece il governo ha scelto una strada formalmente più corretta ma più impervia: ha preso tempo cercando una soluzione che avrebbe dovuto accontentare ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Oggi ilha formalmente inoltrato adper l'Italia la lettera di contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione". È il 17 agosto 2018. Sono passati appena tre giorni dal crollo del Ponte Morandi di Genova e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mostra i muscoli davanti la famiglia Benetton che, attraverso Atlantia, controllaper l'Italia. E forse, fosse stata fatta allora, sull'emozione della morte di ben 43 persone, la revoca della concessione sarebbe stata accettata perfino dagli azionisti di, alla luce anche delle notizie sulla scarsa manutenzione dell'intera rete. Invece ilha scelto una strada formalmente più corretta ma più impervia: ha preso tempo cercando una soluzione che avrebbe dovuto accontentare ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Tridico. Caos in Vaticano. Gov… - Kalmha : RT @lauracesaretti1: Sul caso Autostrade il governo sta raggiungendo vette impensabili di ridicolo. Ma si può essere più cialtroni e irresp… - Bobbio65M : RT @dantegiumanini: Una storia di cialtroni poltronari Conte e De Micheli passavano di lì per caso: le incredibili dichiarazioni su Autost… - gabrielemazzar1 : RT @dantegiumanini: Una storia di cialtroni poltronari Conte e De Micheli passavano di lì per caso: le incredibili dichiarazioni su Autost… - adrianobusolin : RT @dantegiumanini: Una storia di cialtroni poltronari Conte e De Micheli passavano di lì per caso: le incredibili dichiarazioni su Autost… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Autostrade L’Ue ad Atlantia: esaminiamo il caso Autostrade e siamo pronti a intervenire La Stampa Braccio di ferro Governo-Atlantia su Aspi, revoca più vicina

(askanews) - Braccio di ferro tra Governo e Atlantia su Autostrade per l'Italia ... avvertendo però che in caso contrario avvierà una battaglia legale per l'indennizzo. "Nell'eventualità ...

Tragedia sull’autostrada A26: auto investe cinghiali e finisce fuori strada, due morti e un ferito

All’altezza del chilometro 139 dell’auutostrada A26 un’automobile ha investito due cinghiali ed è finita fuori strada; a seguito ...

(askanews) - Braccio di ferro tra Governo e Atlantia su Autostrade per l'Italia ... avvertendo però che in caso contrario avvierà una battaglia legale per l'indennizzo. "Nell'eventualità ...All’altezza del chilometro 139 dell’auutostrada A26 un’automobile ha investito due cinghiali ed è finita fuori strada; a seguito ...