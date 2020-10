"Guardate cosa accade in strada". Proroga stato d'emergenza, Minzolini inchioda Conte: perché è una farsa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ufficiale: il governo chiederà una ulteriore Proroga dello stato d'emergenza per coronavirus, circostanza confermata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Pieni poteri" a Giuseppe Conte almeno fino al prossimo 31 gennaio, in attesa del voto dell'aula. Una decisione contro la quale punta il dito Augusto Minzolini, su Twitter: "Il governo chiede un allungamento dello stato dell'emergenza fino al 31 gennaio - premette il retroscenista -. Al di là delle implicazioni politiche che in una condizione del genere proteggono solo il ruolo di Conte, non ne capisco l'efficacia visto che girando per le città italiane ognuno fa quello che gli pare", conclude Minzolini. Un'evidenza difficile da smentire. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ufficiale: il governo chiederà una ulterioredellod'per coronavirus, circostanza confermata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Pieni poteri" a Giuseppealmeno fino al prossimo 31 gennaio, in attesa del voto dell'aula. Una decisione contro la quale punta il dito Augusto, su Twitter: "Il governo chiede un allungamento dellodell'fino al 31 gennaio - premette il retroscenista -. Al di là delle implicazioni politiche che in una condizione del genere proteggono solo il ruolo di, non ne capisco l'efficacia visto che girando per le città italiane ognuno fa quello che gli pare", conclude. Un'evidenza difficile da smentire. ...

embiscotti : io e mia zia ogni anno riguardiamo insieme tutte le audizioni di xfactor e scriviamo su un foglio chi secondo noi p… - faaabbrilo : RT @a_naiviv: raga raga cosa guardate in una ragazza di solito? - gcnItalia : Cosa si prova a vedere un mondiale dal vivo? Guardate il video per intero per conoscere l'esperienza di Alan al c… - verynaisu : perché parlate tutti di shaman king e bnha GUARDATE COSA C'È SOTTO io piango e basta - gianninofficial : Cosa guardate i sorteggi della Champions, tanto già si sa che becchiamo il Barcellona #UCLdraw -

Ultime Notizie dalla rete : Guardate cosa Usano il divieto di assembramento per reprimere le proteste: guardate cosa hanno fatto in Francia... | Diego Fusaro Radio Radio Star Wars: Squadrons

Per prima cosa: mi sono alleato con la campagna ... prendi un monologo da personaggi solitari o stai a guardare altri due mentre conversano. Va tutto bene, e alcuni dei retroscena condivisi si ...

Movimento Cinque Stelle: "Bocciata la nostra mozione sulla Casa della Salute"

Il Movimento Cinque Stelle fa il resoconto del consiglio comunale che si è tenuto a Sansepolcro "Il consiglio comunale di mercoledì 30 settembre si è aperto con un dato politico molto importante, ovve ...

Per prima cosa: mi sono alleato con la campagna ... prendi un monologo da personaggi solitari o stai a guardare altri due mentre conversano. Va tutto bene, e alcuni dei retroscena condivisi si ...Il Movimento Cinque Stelle fa il resoconto del consiglio comunale che si è tenuto a Sansepolcro "Il consiglio comunale di mercoledì 30 settembre si è aperto con un dato politico molto importante, ovve ...