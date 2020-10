Grande Fratello Vip 5: svelato il mantenimento di Elisabetta Gregoraci! (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da quando Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, i riflettori sono finiti persino nel suo portafoglio. In questi giorni, Flavio Briatore ha commentato alcune parole dell’ex moglie e ha parlato anche del mantenimento che le passa. Sebbene il noto imprenditore non abbia voluto parlare delle cifre, sul web è emerso qualcosa di molto simile. L’attuale gieffina, infatti, non percepirebbe soltanto il mensile ma avrebbe a disposizione anche diverse quote azionarie. Grande Fratello Vip: quanto guadagna la Gregoraci? In questi giorni Elisabetta Gregoraci è finita nel mirino del suo ex marito Flavio Briatore a causa di alcune dichiarazioni al Grande Fratello Vip. La showgirl ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da quandoGregoraci è entrata nella casa delVip, i riflettori sono finiti persino nel suo portafoglio. In questi giorni, Flavio Briatore ha commentato alcune parole dell’ex moglie e ha parlato anche delche le passa. Sebbene il noto imprenditore non abbia voluto parlare delle cifre, sul web è emerso qualcosa di molto simile. L’attuale gieffina, infatti, non percepirebbe soltanto il mensile ma avrebbe a disposizione anche diverse quote azionarie.Vip: quanto guadagna la Gregoraci? In questi giorniGregoraci è finita nel mirino del suo ex marito Flavio Briatore a causa di alcune dichiarazioni alVip. La showgirl ...

