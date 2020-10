Game Boy Advance: nel gigantesco leak di Nintendo compare un successore mai diventato realtà (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nintendo è sempre stata una delle società più severe per quanto riguarda la fuoriuscita di notizie relative a giochi e console.Purtroppo però all'inizio di questo anno un gigantesco leak è riuscito a trapelare in rete: in seguito diversi codici sorgente di molti giochi e progetti non andati a buon fine si sono riversati sui social, con buona pace di Nintendo che non ha potuto fare niente a riguardo.Ora, a distanza di mesi, i dataminer continuano a scavare in questi file e l'ultima scoperta più recente indica la possibilità di un successore del Game Boy Advance che potrebbe essere stato in lavorazione. L'utente di Twitter @WaluigiBSOD ha pubblicato un tweet sulle informazioni che ha trovato mentre vagliava un recente ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020)è sempre stata una delle società più severe per quanto riguarda la fuoriuscita di notizie relative a giochi e console.Purtroppo però all'inizio di questo anno unè riuscito a trapelare in rete: in seguito diversi codici sorgente di molti giochi e progetti non andati a buon fine si sono riversati sui social, con buona pace diche non ha potuto fare niente a riguardo.Ora, a distanza di mesi, i dataminer continuano a scavare in questi file e l'ultima scoperta più recente indica la possibilità di undelBoyche potrebbe essere stato in lavorazione. L'utente di Twitter @WaluigiBSOD ha pubblicato un tweet sulle informazioni che ha trovato mentre vagliava un recente ...

Un nuovo leak legato alla Casa di Kyoto ha svelato progetti legati ad Iris, console erede del game Boy Advance.

