Ferrara | dà cocaina a una 16enne e la violenta Arrestato richiedente asilo

Stefano0323 : - lana_carlotta : RT @Adnkronos: #Ferrara, cede cocaina a minorenne e la violenta: arrestato 25enne - Italia_Notizie : Ferrara, vende cocaina a una ragazza 16enne e poi la violenta: arrestato pusher - SoniaBertani : I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un pregiudicato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni. L'… - stilgar_it : RT @Adnkronos: #Ferrara, cede cocaina a minorenne e la violenta: arrestato 25enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara cocaina

L’extracomunitario il 29 luglio, nella zona di via del Lavoro di Ferrara, dopo aver ceduto della cocaina ad una minorenne residente in città, in luogo del pagamento la costringeva a subire un rapporto ...Ferrara, 1 ott. (Adnkronos) - Custodia cautelare in carcere per un 25enne. A eseguirlo ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo ...