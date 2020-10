Editing genomico per eliminare l’herpes simplex (Di giovedì 1 ottobre 2020) Editing genomico per eliminare l’herpes simplex: uno studio statunitense è riuscito a debellare il 90% del virus in modelli animali Chi ha detto che le terapie geniche possono essere utili solo per curare gravi malattie genetiche rare? Secondo uno studio pubblicato lo scorso 18 agosto su Nature Communications, potrebbe essere efficace anche per combattere l’Herpes simplex virus (HSV), noto principalmente… L'articolo Editing genomico per eliminare l’herpes simplex Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020)perl’herpes: uno studio statunitense è riuscito a debellare il 90% del virus in modelli animali Chi ha detto che le terapie geniche possono essere utili solo per curare gravi malattie genetiche rare? Secondo uno studio pubblicato lo scorso 18 agosto su Nature Communications, potrebbe essere efficace anche per combattere l’Herpesvirus (HSV), noto principalmente… L'articoloperl’herpesCorriere Nazionale.

Da qui l’idea di utilizzare il sistema di editing genomico basato su meganucleasi – un sistema di editing più vecchio rispetto all’innovativo e ormai famoso CRISPR, che utilizza enzimi modificati ...

Autismo: Sangamo e Novartis puntano a terapie con ZNF

Da qui l’idea di utilizzare il sistema di editing genomico basato su meganucleasi – un sistema di editing più vecchio rispetto all’innovativo e ormai famoso CRISPR, che utilizza enzimi modificati ... Autismo: Sangamo e Novartis insieme per lo sviluppo di terapie di editing a base di Zinc Finger Nucleases (ZNF) Sangamo Therapeutics, leader nel settore della tecnologia di editing genomico basata ...

Scoperta all’Icgeb la tecnica di modifica del “rotavirus” che colpisce i bimbi

La ricerca si basa sull’ingegnerizzazione delle molecole che “scrivono” il genoma lo studio Un gruppo di ricerca dell’Icgeb di Trieste guidato da Oscar R. Burrone, con un progetto internazionale tra R ...