Disabilità | ricercatrice del S Anna di Pisa tra gli esperti Ue | “L’Italia può dare di più”

ROMA – "Scambiare buone prassi a livello europeo e raccogliere dati, anche se i contesti normativi, culturali e di welfare sono diversissimi e non si può puntare a un'omogeneizzazione, ma utilizzare questo scambio per indirizzare le politiche nazionali sotto la cornice della 'Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità', sottoscritta dall'Unione europea. Costruire politiche europee sul tema e lavorare sull'implementazione delle leggi". È appassionata Elena Vivaldi, ricercatrice di Diritto costituzionale dell'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna, quando parla del suo lavoro e del prossimo incarico che la vedrà rappresentare l'Italia nel pool di esperti della Commissione Europea in tema di persone con disabilità.

