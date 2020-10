Da Chicago Med agli show di The Cw: i set chiudono o si prendono una pausa per colpa del Covid-19 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai come quest’anno i set delle serie tv made in Usa sono (e saranno) suscettibili a chiusure e sospensioni. Da poche settimane alcune produzioni di serie tv di successo hanno riaperto, per girare gli episodi che in alcuni casi dovrebbero già andare in onda quest’autunno, ma già arrivano i primi problemi causati dal Coronavirus. Un positivo sul set di Chicago Med Chicago Med-Foto di UniversalE’ il caso di Chicago Med, la prima delle serie tv dell’universo ambientato a Chicago e prodotte da Dick Wolf ad aver ripreso le attività il 22 settembre scorso. E’ di martedì, infatti, la notizia che nel team produttivo della serie si sarebbe verificato un caso di positività al Covid-19. Già il 24 settembre il set era stato interessato da un ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai come quest’anno i set delle serie tv made in Usa sono (e saranno) suscettibili a chiusure e sospensioni. Da poche settimane alcune produzioni di serie tv di successo hanno riaperto, per girare gli episodi che in alcuni casi dovrebbero già andare in onda quest’autunno, ma già arrivano i primi problemi causati dal Coronavirus. Un positivo sul set diMedMed-Foto di UniversalE’ il caso diMed, la prima delle serie tv dell’universo ambientato ae prodotte da Dick Wolf ad aver ripreso le attività il 22 settembre scorso. E’ di martedì, infatti, la notizia che nel team produttivo della serie si sarebbe verificato un caso di positività al-19. Già il 24 settembre il set era stato interessato da un ...

