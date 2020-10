Boom di contagi nel Lazio: probabile l'obbligo di mascherina all'aperto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai così tanti casi di Covid-19 nel Lazio: sono 265 in totale, e 151 solo a Roma. I morti sono 5 e i guariti 65. Il livello di guardia dell'indice di contagio Rt è salito oltre la soglia di guardia ed ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mai così tanti casi di Covid-19 nel: sono 265 in totale, e 151 solo a Roma. I morti sono 5 e i guariti 65. Il livello di guardia dell'indice dio Rt è salito oltre la soglia di guardia ed ...

