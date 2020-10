Bancarotta fraudolenta, sequestrato a Napoli il ristorante Reginella: sette persone denunciate (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli – nell’ambito di un’indagine della Terza Sezione della Procura della Repubblica di Napoli coordinata dal Procuratore Aggiunto Vincenzo Piscitelli – ha denunciato per Bancarotta fraudolenta 7 persone e sequestrato il noto ristorante “Reginella”, che si affaccia sul Golfo di Napoli in via Posillipo, conti correnti, quote societarie, nonché tutti i beni immobili e mobili delle societa’ che lo hanno gestito. Le indagini hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della “Reginella S.r.l. in liquidazione”, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza emessa lo scorso ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di– nell’ambito di un’indagine della Terza Sezione della Procura della Repubblica dicoordinata dal Procuratore Aggiunto Vincenzo Piscitelli – ha denunciato peril noto”, che si affaccia sul Golfo diin via Posillipo, conti correnti, quote societarie, nonché tutti i beni immobili e mobili delle societa’ che lo hanno gestito. Le indagini hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della “S.r.l. in liquidazione”, dichiarata fallita dal Tribunale dicon sentenza emessa lo scorso ...

