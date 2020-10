Arriva la TEMPESTA atlantica Alex (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci siamo, nelle prossime ore entrerà in scena la temibile TEMPESTA Alex, sul Golfo di Biscaglia. Mentre si muoverà verso la Francia, nel corso delle ore serali si approfondirà rapidamente scatenando venti di uragano su Bretagna, Canale della Manica e Inghilterra meridionale. Potrebbero esserci danni, oltre a piogge torrenziali. Il nome “Alex“, per chi fosse curioso, è stato dato dall’ente meteorologico francese Meteo France ma alla fin fine quel che interessa è sapere cosa sarà in grado di produrre. Dicevamo, infatti, dei venti di uragano e delle piogge torrenziali. Gli ultimissimi aggiornamenti prevedono l’estensione delle raffiche di vento anche in Irlanda e Galles. Piogge localmente torrenziali si diffonderanno in tutta l’area suddetta, con alto ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci siamo, nelle prossime ore entrerà in scena la temibile, sul Golfo di Biscaglia. Mentre si muoverà verso la Francia, nel corso delle ore serali si approfondirà rapidamente scatenando venti di uragano su Bretagna, Canale della Manica e Inghilterra meridionale. Potrebbero esserci danni, oltre a piogge torrenziali. Il nome ““, per chi fosse curioso, è stato dato dall’ente meteorologico francese Meteo France ma alla fin fine quel che interessa è sapere cosa sarà in grado di produrre. Dicevamo, infatti, dei venti di uragano e delle piogge torrenziali. Gli ultimissimi aggiornamenti prevedono l’estensione delle raffiche di vento anche in Irlanda e Galles. Piogge localmente torrenziali si diffonderanno in tutta l’area suddetta, con alto ...

Ci siamo, nelle prossime ore entrerà in scena la temibile tempesta Alex, sul Golfo di Biscaglia. Mentre si muoverà verso la Francia, nel corso delle ore serali si approfondirà rapidamente scatenando ...

Arriva la tempesta “Alex”, Costa Azzurra in allerta arancione e scuole chiuse

Nizza. Il dipartimento di Costa Azzurra e Alpi Marittime è in “allerta arancione” (così come la vicina Riviera di Ponente) per l’arrivo della tempesta “Alex”. A diramare l’allerta è Meteo France.

