Antonio Conte, le parole del tecnico post Benevento (Di giovedì 1 ottobre 2020) Altri tre punti in cassaforte per l'Inter. Il rotondo 2-5 conquistato in trasferta soddisfa molto Antonio Conte. L'unica nota triste che preoccupa il mister è l'infortunio di Arturo Vidal. La squadra diverte Antonio Conte "Penso che la prima soddisfazione sia che non cambia l'idea di gioco dallo scorso anno. Ora abbiamo semplicemente più opzioni. Questa squadra gioca a calcio, attacca, crea tante occasioni. I due gol presi? Dobbiamo un po' lavorare sull'equilibrio, però mi diverto da allenatore a vedere i miei ragazzi e le loro trame di gioco importanti". Le parole del tecnico sull'inserimento dei nuovi Ottime prestazioni da parte di Hakimi e Vidal, nonostante il guaio fisico del cileno.

