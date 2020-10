A Marsala raid razzisti, ad Agrigento una straordinaria catena di solidarietà (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per commentare la notizia della banda criminale di Marsala dedita all'organizzazione di raid contro immigrati inermi, preferisco partire da una piccola storia di segno opposto che racconta un'altra ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per commentare la notizia della banda criminale didedita all'organizzazione dicontro immigrati inermi, preferisco partire da una piccola storia di segno opposto che racconta un'altra ...

fattoquotidiano : Calci e pugni agli immigrati: 3 arresti per raid razziali a Marsala. “Vi ammazziamo, qui non ci potete stare perché… - fanpage : Raid a colpi di pugni, bottiglie e sedie di legno contro i migranti: arrestati tre giovanissimi - Open_gol : «Siete africani di mer*a, non dovete più parlare perché siete di colore. Noi vi ammazziamo, qui non avete il diritt… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Marsala, raid punitivi contro immigrati: 'Zitti, africani di mer***'. Botte e violenze agghiaccianti, tre arresti. Conda… - GINA32451015 : RT @ShaktiTemple: Esattamente quello che fanno loro con gli italiani, con chi ha la pelle bianca e con la polizia. Marsala, raid punitivi c… -