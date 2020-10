2021 senza banane? L’allarme degli esperti dopo l’eruzione del vulcano Sangay (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un 2021 senza banane? Sembra incredibile eppure sono gli esperti a lanciare l’allarme: la recente, violenta, eruzione del vulcano Sangay in Ecuador ha distrutto le distese di piantagioni di banane del Paese, che è il principale esportatore mondiale di questo frutto. Come scrivono i quotidiani locali, sono oltre 55mila gli ettari di bananeti andati distrutti e ricoperti dalla cenere vulcanica. A essere più colpite sono state le provincie di Guayas e Los Rios. Due aree che da sole producono il 25-30% di tutte le banane esportate nel mondo. Non solo, i timori sono anche per quelle già raccolte: secondo le stime, oltre un milione e mezzo di casse di banane sono invendibili ormai, ricoperte dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un? Sembra incredibile eppure sono glia lanciare l’allarme: la recente, violenta, eruzione delin Ecuador ha distrutto le distese di piantagioni didel Paese, che è il principale esportatore mondiale di questo frutto. Come scrivono i quotidiani locali, sono oltre 55mila gli ettari diti andati distrutti e ricoperti dalla cenere vulcanica. A essere più colpite sono state le provincie di Guayas e Los Rios. Due aree che da sole producono il 25-30% di tutte leesportate nel mondo. Non solo, i timori sono anche per quelle già raccolte: secondo le stime, oltre un milione e mezzo di casse disono invendibili ormai, ricoperte dalla ...

