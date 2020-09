Vietri sul Mare, il Comune assume: i bandi di concorso (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Vietri sul Mare assume. Sono stati pubblicati i bandi di concorso pubblico per la copertura di unità all’interno della macchina amministrativa comunale. La proposta dell’amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni De Simone e su impegno dell’assessore al personale Marcello Civale prevede la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1 a tempo indeterminato; la copertura di un posto di geometra a tempo indeterminato e full time; la copertura, inoltre, di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato part time al 50 per cento, pari a 18 ore settimanali e l’assunzione di sei vigili urbani. La modulistica è pubblicata sul sito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ildisul. Sono stati pubblicati idipubblico per la copertura di unità all’interno della macchina amministrativa comunale. La proposta dell’amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni De Simone e su impegno dell’assessore al personale Marcello Civale prevede la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D1 a tempo indeterminato; la copertura di un posto di geometra a tempo indeterminato e full time; la copertura, inoltre, di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato part time al 50 per cento, pari a 18 ore settimanali e l’assunzione di sei vigili urbani. La modulistica è pubblicata sul sito ...

