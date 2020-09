Sorteggio fase a gironi Champions League | il regolamento e come funziona

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Giovedì 1 ottobre alle 17:00 avrà luogo ildelladi2020/2021. Tutto pronto presso l’RTS Studios di Ginevra, in Svizzera per la cerimonia che definirà le avversarie delle italiane nella massima competizione continentale per club: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, al ritorno indopo quattordici anni. Le squadreprassi sono state suddivise in quattro fasce e alle 26 squadre qualificate direttamente allasi sono aggiunte le sei vincitrici degli spareggi. La prima fascia è riservata ai campioni in carica died Europae alle vincitrici dei ...

Il sorteggio sarà in diretta giovedì 1 ottobre dalle 16.45 su Sky Sport e in live streaming su skysport.it. La fase a gironi inizierà il 20 e il 21 ottobre 2020, mentre la finale è in programma per il ...