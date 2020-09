Roland Garros, finisce la favola di Giustino. Avanti Sonego, fuori Errani (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La pattuglia azzurra composta da nove tennisti (tre donne e sei uomini) avanza a Roland Garros perdendo qualche pezzo. Lorenzo Sonego si qualifica al terzo turno del Roland Garros superando in tre set (7-6 6-1 7-5) il kazako Alexander Bublik. Il tennista torinese ha sofferto durante il primo set, vinto con qualche patema al tie-break per 10 punti a 8, e nel terzo, dove ha sprecato la chance di chiudere con il proprio servizio sul 5-3. Al terzo turno affronterà l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero 27. Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzo Giustino che non ha realizzato la seconda impresa consecutiva al Roland Garros in pochi giorni. Il tennista napoletano, dopo la splendida vittoria in ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - La pattuglia azzurra composta da nove tennisti (tre donne e sei uomini) avanza aperdendo qualche pezzo. Lorenzosi qualifica al terzo turno delsuperando in tre set (7-6 6-1 7-5) il kazako Alexander Bublik. Il tennista torinese ha sofferto durante il primo set, vinto con qualche patema al tie-break per 10 punti a 8, e nel terzo, dove ha sprecato la chance di chiudere con il proprio servizio sul 5-3. Al terzo turno affronterà l'americano Taylor Fritz, testa di serie numero 27. Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzoche non ha realizzato la seconda impresa consecutiva alin pochi giorni. Il tennista napoletano, dopo la splendida vittoria in ...

