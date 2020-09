Presa mamma Isis: i 4 figli educati alla jihad (Di mercoledì 30 settembre 2020) Torna in Italia la milanese Alice Brignoli, fuggita in Siria cinque anni fa. "Ora bisognerà aiutare i suoi bambini a dimenticare l'indottrinamento" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Torna in Italia la milanese Alice Brignoli, fuggita in Siria cinque anni fa. "Ora bisognerà aiutare i suoi bambini a dimenticare l'indottrinamento"

