Pd Vs M5s | ci risiamo | stavolta è il nuovo Dl sicurezza a far saltare i nervi Cdm a rischio

Per l'ennesima volta, sebbene si dia alla cosa il minor eco possibile, M5s e Pd tornano nuovamente ad osteggiarsi intorno ad un accordo in seno alla maggioranza. Nello specifico, stavolta a far saltare i nervi agli inquilini del Nazareno, sarebbero i continui tentativi da parte dei pentastellati, di vanificare l'accordo siglato – a fatica – dalla maggioranza in merito al nuovo decreto immigrazione, 'riveduto e corretto' rispetto al dl sicurezza firmato da Matteo Salvini. La reintroduzione della protezione umanitaria è gradita al M5s "Non possono scaricare le loro fibrillazioni interne su questo", hanno tuonato dal Pd, quando è parso abbastanza evidente il tentativo da parte del M5s di 'intervenire' prima che il ...

È stata posta come condizione dal PD per approvare il taglio del numero dei parlamentari: un testo base c'è, ma tutti i partiti hanno dubbi e riserve ...

Rimpasto? No grazie. Decreti Salvini? Nessuno li tocchi. Casaleggio? Contano più di tutto le restituzioni al microcredito. Conversazione a tutto tondo con il senatore del Movimento Cinque Stelle Ettor ...

