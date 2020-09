Patrick Dempsey su Diavoli 2: “Spero di lavorare ancora con Guido Maria Brera” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre la serie viene distribuita in diversi Paesi nel mondo, dagli Stati Uniti alla Spagna, Patrick Dempsey guarda già a Diavoli 2: l’attore tornerà ad interpretare Dominic Morgan, spietato amministratore delegato di un colosso bancario con un ruolo chiave nella crisi economica greca che ha minato le basi dell’Europa unita tra il 2009 e il 2011. In attesa di tornare sul set di Diavoli 2 e occasione del debutto della prima stagione della serie sull’emittente a pagamento Universal TV, di proprietà di NBC, l’attore ha parlato con La Tercera di quanto abbia apprezzato il lavoro fatto con Guido Maria Brera, il finanziere e romanziere autore del romanzo I Diavoli, nonché sceneggiatore dell’adattamento televisivo di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre la serie viene distribuita in diversi Paesi nel mondo, dagli Stati Uniti alla Spagna,guarda già a2: l’attore tornerà ad interpretare Dominic Morgan, spietato amministratore delegato di un colosso bancario con un ruolo chiave nella crisi economica greca che ha minato le basi dell’Europa unita tra il 2009 e il 2011. In attesa di tornare sul set di2 e occasione del debutto della prima stagione della serie sull’emittente a pagamento Universal TV, di proprietà di NBC, l’attore ha parlato con La Tercera di quanto abbia apprezzato il lavoro fatto conBrera, il finanziere e romanziere autore del romanzo I, nonché sceneggiatore dell’adattamento televisivo di ...

eleonoramozzi : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… - Fabiola89442491 : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… - FoodLooveer : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… - curadisplendere : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… - laliesmivid : RT @darveyfeels_: “Dimmi l’attore che se comparisse qui in questo momento te lo sbaciucchieresti subito. Io quello di Grey’s Anatomy, Patri… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Dempsey Patrick Dempsey voleva dire addio prima a Grey’s Anatomy TVSerial Grey's Anatomy: cast e trama episodio 6x18

Protagonisti sono cinque giovani medici in carriera che svolgono il loro tirocinio presso il Grace Hospital di Seattle e le cui vite si intrecciano professionalmente e sentimentalmente. I cinque lott.

L’inatteso successo di “Diavoli”: perché è piaciuta così tanto agli italiani?

L’inatteso successo di “Diavoli”: perché è piaciuta così tanto agli italiani?. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Protagonisti sono cinque giovani medici in carriera che svolgono il loro tirocinio presso il Grace Hospital di Seattle e le cui vite si intrecciano professionalmente e sentimentalmente. I cinque lott.L’inatteso successo di “Diavoli”: perché è piaciuta così tanto agli italiani?. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!