Omicidio di Lecce | De Marco a una festa dopo i funerali di De Santis ed Eleonora - Si indaga sulla convivenza

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - repubblica : Oggi su Rep: ?? L'omicidio di Lecce. La vita segreta del ragazzo che non sapeva sorridere [dalla nostra inviata BRUN… - Agenzia_Ansa : Fidanzati uccisi a #Lecce, lo studente confessa: 'Sono stato io' La vendetta alla base del duplice omicidio. Il gio… - NICOLACATAR : Adriano Sofri: I grandi romanzi di Dostoevskij prendevano avidamente le mosse da fatti di cronaca nera, e a volte l… - 007Vincentxxx : Dopo #Lecce #Prato un’altro omicidio con accoltellamento #RiapriteIManicomi -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Lecce

ha trascorso lo scorso sabato sera quando in un locale ha partecipato alla festa di compleanno di una sua collega tirocinante presso la scuola infermieri del Vito Fazzi di Lecce. Il giovane appare ...Clicca e condividi l'articoloMILANO – Prosegue incessante l’azione di prevenzione e contrasto del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale per arginare il fenomeno dello stoccaggio illecito di rif ...