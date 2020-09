Marco Vannini: è arrivata la sentenza definitiva ai danni di Ciontoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli accusato di omicidio volontario, dovrà scontare 14 anni di carcere, 9 ai suoi familiari per la morte di Marco Vannini. Antonio Ciontoli: (Fonte foto: web)Il Processo bis per la morte del giovane Marco Vannini, avvenuta il 18 maggio 2015, ha portato ad una sentenza finale, oggi, 30 settembre 2020. Antonio Ciontoli, è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario. Anche i familiari dovranno scontare un lungo periodo di degenza, nove anni e quattro mesi. Sono loro infatti, i corresponsabili della morte del ventunenne, per aver dichiarato il falso, una volta chiamati i soccorsi. Condanna ad Antonio Ciontoli, arriva cinque anni dopo il delitto Marco ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonioaccusato di omicidio volontario, dovrà scontare 14 anni di carcere, 9 ai suoi familiari per la morte di. Antonio: (Fonte foto: web)Il Processo bis per la morte del giovane, avvenuta il 18 maggio 2015, ha portato ad unafinale, oggi, 30 settembre 2020. Antonio, è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario. Anche i familiari dovranno scontare un lungo periodo di degenza, nove anni e quattro mesi. Sono loro infatti, i corresponsabili della morte del ventunenne, per aver dichiarato il falso, una volta chiamati i soccorsi. Condanna ad Antonio, arriva cinque anni dopo il delitto...

repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - fanpage : ?? Sentenza #Vannini 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 ai familiari: - GianmarcoFraska : RT @chilhavistorai3: +++ Marco Vannini: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni, per la moglie e i figli 9 anni e 4 mesi. In diretta la sent… - fucci_emilia : RT @mauromarino: Così va già un po’ meglio... Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli… -