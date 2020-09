Maestra d’Asilo Condannata a Morte, Aveva Avvelenato 25 Bambini (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’insegnante d’asilo Wang Yun Aveva Avvelenato 25 Bambini, inoltre Aveva già tentato di fare lo stesso con il marito. Aveva Avvelenato volontariamente 25 Bambini nella mensa di un asilo, i piccoli erano stati portati d’urgenza in ospedale e uno di loro sfortunatamente era morto. Ora la Maestra Wang Yun, la quale Aveva Avvelenato i porridge … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’insegnante d’asilo Wang Yun25, inoltregià tentato di fare lo stesso con il marito.volontariamente 25nella mensa di un asilo, i piccoli erano stati portati d’urgenza in ospedale e uno di loro sfortunatamente era morto. Ora laWang Yun, la qualei porridge …

infoitinterno : Avvelenò 25 bambini per vendetta: la sorte della maestra d’asilo - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Maestra d'asilo cinese condannata a morte: aveva a... - CorriereAlpi : È inammissibile il ricorso presentato dalla donna contro la sentenza d’Appello. La Corte di Cassazione ha confermat… - infoitinterno : Avvelenò 25 bambini d'asilo, maestra condannata a morte - infoitinterno : Maestra d'asilo avvelena 25 bambini con nitrato di sodio. 'Lo ha fatto per vendicarsi' -

Ultime Notizie dalla rete : Maestra d’Asilo Scuola: come si ripartirà a settembre? SullaScia.net