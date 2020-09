L’Inter dilaga 5-2 a Benevento | colpo dello Spezia a Udine

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Inter sale in testa alla classifica della Serie A insieme a Napoli, Milan e Verona dopo il successo schiacciante sul. Al Vigorito, i nerazzurri hanno ipotecato la gara già dopo la prima mezzora, quando erano avanti di tre reti (Lukaku è andato a segno dopo 30 secondi). Il risultato finale recita 2-5 in favore della squadra di Conte: doppietta dell’attaccante belga, Gagliardini, Hakimi e Lautaro Martinez; per i campani doppietta di Caprari. La sorpresa arriva nell’altro recupero, dove lovince sul campo dell’se. Decide l’incontro la doppietta di Andrej Galabinov. I liguri, allora avanti di una rete, hanno anche dovuto giocare gli ultimi 25 minuti in inferiorità numerica per l’espulsione del capitano Terzi, ma sono riusciti a conquistare i primi tre storici ...