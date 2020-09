L’ex Sardina di Gorizia | “Siamo diventati come Renzi | partito personale in cui l’immagine conta più di tutto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Un movimento di sinistra non può che essere plurale e democratico. Con discussioni interne per trovare una linea condivisa. La sinistra è critica, è così, poi bisogna trovare una sintesi. Ma non c’è democrazia senza rappresentanza, e la rappresentanza si fonda sulla legittimazione, quindi: chi ti ha votato Mattia? Chi ha votato Jasmine Cristallo? Chi ha scelto queste persone perché fossero portavoci del movimento? E, soprattutto, al di là del chi, cosa andate a dire? Quando andate in tv rappresentate anche me, quando tu vai a sparare una minchiata in televisione, la gente sui territori guarda me”. Ilaria Cecot, 45 anni, ex assessore provinciale di, è stata tra le Sardine più attive del Friuli Venezia Giulia e un punto di riferimento per i gruppi della sua regione fino a quando non ...