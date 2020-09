Incendi boschivi | conclusa la Campagna estiva 2020 | richieste in aumento rispetto al 2018 e al 2019

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono state 981 ledi concorso aereo trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso dellaanti-o boschivo, iniziata il 15 giugno scorso eoggi, 30 settembre. Sono circa 750 in piùall’estate, stagione che aveva fatto registrare il numero più basso didegli ultimi dieci anni e circa 180 in piùal. Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli anto regionali, la flotta aerea dello Stato ha effettuato 5.057 ore di volo e 23.659 lanci con oltre 132 milioni di litri di estinguente. I ...

Impressionante il dato nelle regioni meridionali, con in testa Calabria e Sicilia, che da sole hanno rappresentato il 50% degli interventi. Per domare gli incendi sono servizi 132 milioni di litri d’a ...L’unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Aveto, tramite il suo Presidente Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto, ha siglato una convenzione per attività di protezione civile con l’associ ...