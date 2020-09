'Grande Fratello Vip', Elisabetta Gregoraci: 'La rottura con Briatore? Mi trascurava molto' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Momento intimo per Elisabetta Gregoraci al ' Grande Fratello Vip '. La showgirl si apre con Patrizia parlando della sua vita matrimoniale, e svela il motivo che ha determinato la fine della sua storia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Momento intimo peral 'Vip '. La showgirl si apre con Patrizia parlando della sua vita matrimoniale, e svela il motivo che ha determinato la fine della sua storia ...

