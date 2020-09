Elisa Isoardi sul flirt con Raimondo Todaro | ‘Fra tre mesi si vedrà’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 settembre 2020) È la coppia più chiacchierata di Ballando con le stelle 2020.hanno fatto parlare di loro non solo per l’intesa dimostrata sulla pista da ballo, ma anche per il feeling che sembra legarli pure fuori dal contesto televisivo. Intervistata dal settimanale Chi lanon si sbilancia più di tanto e lascia che sia il tempo a dire che cosa effettivamente c’è tra di loro: “Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui conè avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo.è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo ...