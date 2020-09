Dalla – 40th Anniversary, l’album di Lucio Dalla torna nei negozi in 2 versioni speciali (Di mercoledì 30 settembre 2020) 40 anni dopo la sua uscita, torna nei negozi l’album Dalla, il capolavoro di Lucio Dalla disponibile nella versione speciale Dalla – 40th Anniversary, dal 13 novembre. L’album sarà disponibile in un’edizione limitata rimasterizzata, accompagnato da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco. L’album torna nei negozi in versione speciale 40 anni dopo il suo rilascio. La nuova edizione è stata rimasterizzata negli Studi Fonoprint di Bologna da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) 40 anni dopo la sua uscita,neil’album, il capolavoro didisponibile nella versione speciale, dal 13 novembre. L’album sarà disponibile in un’edizione limitata rimasterizzata, accompagnato da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco. L’albumneiin versione speciale 40 anni dopo il suo rilascio. La nuova edizione è stata rimasterizzata negli Studi Fonoprint di Bologna da ...

CD che include il CD rimasterizzato e un libretto di 24 pagine Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani. Il campionamento digitale del master tape original ...

