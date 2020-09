Coronavirus: Belgio, superate le 10.000 vittime (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - Le persone morte a causa del Coronavirus in Belgio hanno superato le 10.000, mentre i contagiati sono oltre 117.000. Lo riporta la Bbc. Secondo i calcoli della Johns Hopkins ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 30 SET - Le persone morte a causa delinhanno superato le 10.000, mentre i contagiati sono oltre 117.000. Lo riporta la Bbc. Secondo i calcoli della Johns Hopkins ...

Le vittime correlate al Covid-19 sono state invece 914 ... Il numero complessivo dei decessi è così salito a 20.722. Belgio oltre i 10mila decessi Il Belgio, uno dei Paesi europei più colpiti, ha ...

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Le persone morte a causa del coronavirus in Belgio hanno superato le 10.000, mentre i contagiati sono oltre 117.000. Lo riporta la Bbc. Secondo i calcoli della Johns Hopkins ...

Le vittime correlate al Covid-19 sono state invece 914 ... Il numero complessivo dei decessi è così salito a 20.722. Belgio oltre i 10mila decessi Il Belgio, uno dei Paesi europei più colpiti, ha ...