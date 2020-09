Calciomercato Juventus, via De Sciglio: arriva il vice Alex Sandro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato Juventus- Come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, Marcos Alonso avrebbe rotto in maniera totale con il Chelsea e con Lampard e sarebbe pronto a dire addio. Il terzino spagnolo avrà circa una settimana di tempo per trovare una nuova sistemazione e la Juventus osserva in maniera molto interessate. Calciomercato Juventus, Marcos Alonso con Alex Sandro: il piano bianconero L’ex terzino della Fiorentina, ora come ora, rappresenterebbe una grande occasione da cogliere al volo e Paratici valuterà il da farsi. Ore calde, ma occhio alla concorrenza dell’Inter. Leggi anche: Chiesa Juventus, assalto concreto: si chiude subito, ecco quanto costerà Marcos Alonso permetterebbe ad Alex ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)- Come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, Marcos Alonso avrebbe rotto in maniera totale con il Chelsea e con Lampard e sarebbe pronto a dire addio. Il terzino spagnolo avrà circa una settimana di tempo per trovare una nuova sistemazione e laosserva in maniera molto interessate., Marcos Alonso con: il piano bianconero L’ex terzino della Fiorentina, ora come ora, rappresenterebbe una grande occasione da cogliere al volo e Paratici valuterà il da farsi. Ore calde, ma occhio alla concorrenza dell’Inter. Leggi anche: Chiesa, assalto concreto: si chiude subito, ecco quanto costerà Marcos Alonso permetterebbe ad...

