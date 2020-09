Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: 'Se continui 'salutame a soreta', non torni mai ... (Di mercoledì 30 settembre 2020) lite furiosa a . La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: ' Se continui 'salutame a soreta', non torni mai più '. Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020)a . Ladi; con: ' Se', nonmai più '. Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una ...

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - cvgreenstudio : Il nostro brano su canale5 presentato da Barbara d'urso ?????????? @ Pomeriggio Cinque - Cenerella1984 : 'Can Yaman ritorna a C’è Posta Per Te e rifiuta Live Non è la D’Urso' L'ultima volta ti sei leccata le dita,ora ma… - mocettast : RT @Labbufala: Salvini, in stato confusionale a causa della febbre, consegna la memoria difensiva a Barbara D'Urso, e si fa fare un pompino… -