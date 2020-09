Atalanta, arriva l’esterno Depaoli Chiusa la trattativa con la Sampdoria (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo acquisto per l’Atalanta: si tratta dell’esterno della Sampdoria, Fabio Depaoli: il club nerazzurro ha quindi bruciato Parma ed Hellas Verona seguivano con insistenza il giocatore blucerchiato. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo acquisto per l’: si tratta dell’esterno della, Fabio: il club nerazzurro ha quindi bruciato Parma ed Hellas Verona seguivano con insistenza il giocatore blucerchiato.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta arriva Atalanta, colpo last minute sugli esterni: arriva Depaoli dalla Samp BergamoNews.it Lazio, Inzaghi sostiene Pereira: «Con lui siamo a posto». E stasera sfida con l'Atalanta all'Olimpico

La testa all’Atalanta con un occhio al mercato. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Gasperini in programma questa sera alle 20.45 (Sky Sport, arbitra Maresca) allo stadio ...

Ce l'ho con... Gasperini, basta giocare a nascondino: l'Atalanta è da scudetto

Continua a giocare a nascondino Gian Piero Gasperini quando gli viene chiesto se la sua Atalanta possa essere il terzo incomodo tra Juve e Inter per la conquista dello scudetto. L'allenatore nerazzurr ...

