Anne Poirier | «Body Neutrality è l’approccio mentale che libera dal concetto di taglia e molto altro»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Non sempre ci si sente «positivi» nei confronti della propria immagine, ma perché farne un problema? Meglio distogliere l’attenzione dal corpo, dalla sua forma, dall’ideale insensato e irraggiungibile di bellezza, e concentrarsi sulle relazioni, sul lavoro, sui talenti inespressi e, in generale, su aspetti concreti della vita attraverso cui ottenere stimoli positivi e soddisfazione. La Body Neutrality, in altri termini, può rappresentare una nuova via verso la felicità. O se non altro un punto di partenza significativo per sviluppare definitivamente fiducia nei confronti del proprio corpo. Comunque esso sia.