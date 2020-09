5 squadre sul centravanti Torregrossa: Cellino fissa il prezzo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato – Sono ben 5 squadre interessate all’acquisto del centravanti Ernesto Torregrossa di proprietà del Brescia. L’attaccante, classe 1992, è uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo di Parma, Fiorentina, Genoa, Bologna ed Hellas Verona. Il presidente del Brescia Cellino ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore: 7 milioni di euro per portare via il giocatore da Brescia. Giornal.it. Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato – Sono ben 5interessate all’acquisto delErnestodi proprietà del Brescia. L’attaccante, classe 1992, è uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo di Parma, Fiorentina, Genoa, Bologna ed Hellas Verona. Il presidente del Bresciahato ildel cartellino del giocatore: 7 milioni di euro per portare via il giocatore da Brescia. Giornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : squadre sul Serie A e Covid, le news di oggi sui tamponi di Genoa e Napoli Sky Sport Calcio Coppa Italia: Perugia scatenato, che vittoria in trasferta con l'Ascoli

Quattro gol della squadra di Caserta per una partita dominata dall'inizio alla fine e un risultato che non è stato mai in discussione. Due reti nei primi undici minuti con Rosi e Murano. Poi Dragomir ...

Guida alla quarta settimana del 2020 NFL

Pittsburgh Steelers @ Tennessee Titans, (domenica ore 19.00)* Due squadre ancora inchiodate ad una vittoria ... di aver avuto la presunzione di pronosticare un successo dei Ravens sui Chiefs. Questa ...

