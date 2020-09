Yari Carrisi deriso a La vita in diretta | Poletti : “Albano è un mito ma tu…” (Di martedì 29 settembre 2020) Il peso del cognome Carrisi è davvero molto particolare soprattutto nel mondo della musica, e questo è un qualcosa che conosce benissimo anche Yari che da tempo ormai sta costruendo la sua carriera da musicista e per il quale oggi riceve una ‘battuta’ poco carina da parte di Roberto Poletti. Come abbiamo avuto modo di … L'articolo Yari Carrisi deriso a La vita in diretta Poletti : “Albano è un mito ma tu…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Il peso del cognomeè davvero molto particolare soprattutto nel mondo della musica, e questo è un qualcosa che conosce benissimo ancheche da tempo ormai sta costruendo la sua carriera da musicista e per il quale oggi riceve una ‘battuta’ poco carina da parte di Roberto. Come abbiamo avuto modo di … L'articoloa Lain: “Albano è unma tu…” proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Il duetto di Yari Carrisi con Al Bano e Romina reunion familiare in musica - #duetto #Carrisi #Romina #reunion - vitaindiretta : 'Io e Thea vorremmo cantare con i miei genitori' Yari Carrisi ora a #LaVitaInDiretta - infoitcultura : Yari Carrisi la musica come terapia d’urto: “Bisogna fare attenzione” - infoitcultura : Yari Carrisi e la dolce metà: l’ombra di una nuova coppia “powerful”? - infoitcultura : Yari Carrisi e Thea come Al Bano e Romina: “vogliamo cantare con loro” -