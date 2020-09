Xbox Series X: nuova funzione auto HDR (Di martedì 29 settembre 2020) La nuova Xbox Series X offrirà ai giocatori la nuova opzione auto HDR Ieri, 28 settembre, è stata una giornata ricca di news per la nuova generazione di consoles di Microsoft. Sono state rilasciate informazioni importanti riguardo la velocità con cui si potrà avviare il sistema: si impiegheranno circa 20 secondi se il dispositivo è completamente spento e circa 5 secondi se il dispositivo è entrato in modalità sospensione, grazie alla nuova funzione Quick Resume. A completare l’opera è arrivato l’annuncio dell’opzione auto HDR, che potrà essere abilitata o disabilitata a piacere su tutti i titoli disponibili. La funzione ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) LaX offrirà ai giocatori laopzioneHDR Ieri, 28 settembre, è stata una giornata ricca di news per lagenerazione di consoles di Microsoft. Sono state rilasciate informazioni importanti riguardo la velocità con cui si potrà avviare il sistema: si impiegheranno circa 20 secondi se il dispositivo è completamente spento e circa 5 secondi se il dispositivo è entrato in modalità sospensione, grazie allaQuick Resume. A completare l’opera è arrivato l’annuncio dell’opzioneHDR, che potrà essere abilitata o disabilitata a piacere su tutti i titoli disponibili. La...

