VIDEO | Ancora cinghiali a Roma | a spasso tra le auto in zona Cornelia

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Cinghiali a Roma sempre più a loro agio tra cittadini e automobili. L'ultimo avvistamento, ieri sera alle 23.40 circa a via Patetta, non lontano dalla metropolitana Cornelia, nella zona Nord di Roma. Nel video, si vede l'animale che sceso probabilmente dal Parco del Pineto, si incammina tranquillo tra le auto in direzione di Valle Aurelia.