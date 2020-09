Suzuki Across Plug-In, elettrica sempre, ibrida quando serve (Di martedì 29 settembre 2020) Suzuki ha presentato Across Plug-In, suv dotato di un sofisticato sistema Plug-in e di trazione integrale 4×4 E-Four. Si tratta del primo modello fornito da Toyota, nell’ambito di una collaborazione tra i due marchi per la fornitura incrociata di vetture destinate a mercati di rilievo in diverse aree geografiche. elettrica sempre, ibrida quando serve è lo slogan per inquadrare – sintetizzandola – l’essenza del Suzuki Across Plug-In, dotata di due motori elettrici in grado di sviluppare una potenza massima, rispettivamente, di 182 e 54 cavalli. E poi un terzo, termico, a quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson (185 cavalli e 41% di efficienza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020)ha presentato-In, suv dotato di un sofisticato sistema-in e di trazione integrale 4×4 E-Four. Si tratta del primo modello fornito da Toyota, nell’ambito di una collaborazione tra i due marchi per la fornitura incrociata di vetture destinate a mercati di rilievo in diverse aree geografiche.è lo slogan per inquadrare – sintetizzandola – l’essenza del-In, dotata di due motori elettrici in grado di sviluppare una potenza massima, rispettivamente, di 182 e 54 cavalli. E poi un terzo, termico, a quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson (185 cavalli e 41% di efficienza ...

