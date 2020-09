Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo (Di martedì 29 settembre 2020) Con lui ai domiciliari anche l'imprenditore Giacomo Fusullo e altre quattro persone. Per Marco Jacobini e Vito Fusillo, coinvolgi nell'inchiesta disposta l'interdizione per un anno Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Con lui ai domiciliari anche l'imprenditore Giacomo Fusullo e altre quattro persone. Per Marcoe Vito, coinvolgi nell'disposta l'interdizione per un anno

repubblica : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo - StraNotizie : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo - cronaca_news : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo… - bottari12 : RT @repubblica: Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo -