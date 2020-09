Pagamenti contactless | la crescita e gli sviluppi del settore

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 settembre 2020) Il pagamento con pos on-line è sempre più diffuso. Infatti, idigitali nel corso dell’ultimo anno sono in aumento, così come ogni tipo di transazione fatta in in maniera differente dallo scambio classico di contanti. Parliamo diche in Italia nel 2019 sono arrivati a 270 miliardi di euro, ovvero con unapari a 11 punti in percentuale. Fare un pagamento senza carta di credito è diventata un’abitudine. Infatti ad oggi, l’utilizzo riguarda anche sempre più spesso gli acquisti quotidiani. Negli anni vi è stata ladelle transazioni pro capite, ovvero nel 2019 vi sono state delle transazioni per ciascuno pari a 83, rispetto invece alle 71 del 2018. Ad oggi, quello che c’è da dire è che vanno diminuendo molto i ...