Lupo-Mediagol: “Caos Trapani? Dico la mia. Luperini ok per Palermo, il retroscena Pettinari. Martinelli…” (Di martedì 29 settembre 2020) Fabio Lupo a 360° gradi su due potenziali obiettivi del Palermo in vista della chiusura del calciomercato.Nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, l'ex ds di Venezia e Palermo ha trattato diversi temi: dal momento di profonda crisi societaria vissuto da una piazza importante come Trapani, ai profili monitorati dal club rosanero per rinforzare la rosa guidata da Roberto Boscaglia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente abruzzese in esclusiva alla redazione di Mediagol.it.Trapani - "Il caso del Trapani credo che sia uno di quei casi sui quali Federazioni e Leghe potrebbero fare di più, il mio chiaramente non è per nulla un attacco alla società granata. ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Fabioa 360° gradi su due potenziali obiettivi delin vista della chiusura del calciomercato.Nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di.it, l'ex ds di Venezia eha trattato diversi temi: dal momento di profonda crisi societaria vissuto da una piazza importante come, ai profili monitorati dal club rosanero per rinforzare la rosa guidata da Roberto Boscaglia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente abruzzese in esclusiva alla redazione di.it.- "Il caso delcredo che sia uno di quei casi sui quali Federazioni e Leghe potrebbero fare di più, il mio chiaramente non è per nulla un attacco alla società granata. ...

