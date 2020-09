Killer e spacciatori in vacanza premio per andare in tv a “Italia’s Got Talent”: Bonafede lo sapeva? (Di martedì 29 settembre 2020) Detenuti “in gita” per andare in tv. Non è una barzelletta, è la pura desolante verità che ci consegnano le cronache dell’Italia da operetta dell’era del governo giallorosso. A segnalarla è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, che commenta incredulo la notizia che quattro detenuti del carcere di Marassi di Genova sono stati a Italia’s Got Talent. “Abbiamo appreso questa mattina, che ieri alle 4 del mattino unità di polizia penitenziaria hanno trasferito quattro detenuti alla famosa trasmissione Italia’s Got Talent»: con reati che vanno dalla truffa, omicidio, lesioni, produzione e traffico stupefacenti». Carcerati trasportati di notte: idea scellerata Il racconto è allucinante: «La scorta è partita di notte, in orario non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Detenuti “in gita” perin tv. Non è una barzelletta, è la pura desolante verità che ci consegnano le cronache dell’Italia da operetta dell’era del governo giallorosso. A segnalarla è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, che commenta incredulo la notizia che quattro detenuti del carcere di Marassi di Genova sono stati a Italia’s Got Talent. “Abbiamo appreso questa mattina, che ieri alle 4 del mattino unità di polizia penitenziaria hanno trasferito quattro detenuti alla famosa trasmissione Italia’s Got Talent»: con reati che vanno dalla truffa, omicidio, lesioni, produzione e traffico stupefacenti». Carcerati trasportati di notte: idea scellerata Il racconto è allucinante: «La scorta è partita di notte, in orario non ...

